Rafa Márquez niega todas las acusaciones en su contra; “vivo mi partido más difícil”, asegura

Luego de que en la tarde de este día, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocara al futbolista mexicano Rafael Márquez en una lista de personajes supuestamente relacionados con el narcotráfico, el propio jugador mexicano compareció ante los medios de comunicación para tratar el tema.

El zaguero del Atlas negó “categóricamente ser parte de dicha organización” pues nunca ha tenido participación con ese tipo de organizaciones.

“Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato lo veré con mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado con estas organizaciones con las que se me ha vinculado”, expresó.

Márquez Álvarez aseguró que cooperará con las autoridades correspondientes en cuanto le sea solicitado y aprovechó el momento para pedir respeto para su familia, así como para agradecer a todos los que le han manifestado su apoyo.

“Cooperaré con los gobiernos en cuanto se me sea solicitado. Quiero pedir respeto hacia mí y hacia mi familia. Agradezco a quienes me han enviado mensajes de motivación, apoyo y aliento y no los voy a defraudar”, añadió.

Por último, el histórico jugador mexicano aseguró que “vive su partido más difícil”, mismo del que se ocupará a partir de estos momentos.

Fuente: SDP Noticias