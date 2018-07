PSV rechazaría oferta multimillonaria por retener al ‘Chucky’ Lozano

No cabe duda de que Hirving ‘Chucky’ Lozano aumentó su valor en el mercado al ser uno de los futbolistas más destacados de la Selección Mexicana durante el Mundial e incluso ya se habla de ofertas multimillonarias por parte de equipos grandes de Europa.

Sin embargo, el PSV Eindhoven podría no aceptar dichas ofertas por retener al futbolista mexicano, aseguró el nuevo entrenador del equipo, Mark van Bommel.

“No tomo en cuenta una salida de Lozano. No queremos perderlo. ¿O no podemos decir que no a una oferta de cuarenta o cincuenta millones de euros? Sí, eso es posible”, aseguró para el diario holandés De Telegraaf.

El otrora jugador del Barcelona recordó que, tras la gran temporada pasada en la que se coronaron campeones, el PSV tiene el desafío de repetir el título y sobre todo de disputar la Champions League, proceso que sería importante para el desarrollo del futbolista mexicano.

Cabe mencionar que el ‘Chucky’ ha despertado el interés de grandes equipos de Europa tales como el Manchester United, Arsenal y hasta Barcelona, que ven el mexicano a una de las promesas del futbol mundial.

Fuente: SDP NOTICIAS