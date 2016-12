Presentan queja ante Conapred contra José Ramón Fernández

La organización Trisomía 21 entregó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por los comentarios realizados por el periodista José Ramón Fernández en los que compara a un árbitro con una persona que vive con Síndrome de Down, informó SDP.

Acompañados por Ángelo, menor de tres años que vive con esta discapcidad, el colectivo reconoció que es necesario generar un lenguaje incluyente para evitar la discriminación.

Tras la entrega del documento Cyntia Laurel, directora de Trisomía 21, detalló a SDPnoticias que esta es la primera vez que acuden a Conapred debido a la gravedad de la declaración. Pero indicó que pasos como este son necesarios para generar una sociedad más incluyente y sin discriminación.

Sobre la queja, Laurel resaltó que el periodista deportivo se expresó de manera inadecuada y su disculpa no cambia los daños a la sociedad así como a las personas con Síndrome de Down o sus padres.

“Una persona de su altura es muy importante que se concientíce y se sensibilice sobre las personas con discapacidad y en este caso con personas con Síndrome de Down”.

Por ello, solicitó al periodista emitir una disculpa desde su programa televisivo y acompañar las actividades de colectivos como Trisomía 21.

Asimismo la activista y madre de una Persona con Discapacidad (PcD) resaltó que resulta necesario que comunicadores y empleados de la cadena ESPN reciban cursos de sensibilización para fomentar un lenguaje incluyente.

“Yo creo que se debió a haber asesorado porque el Síndrome de Down no es una enfermedad, no se debe estar segregando o discriminando y sobre todo que él (José Ramón Fernández) nos apoye para sensibilizar a otros sobre las PcD”, resaltó.