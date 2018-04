Pizarro se disculpa por mentada al América

No solamente en Coapa cayó mal la mentada de madre de Rodolfo Pizarro al América, pues en Chivas reprobaron su actitud, informó Mediotiempo.

Luego de que Pizarro fue sorprendido gritando durante los festejos del título de la Concachampions “que chingue a su puta bomba y negra madre el América”, Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del Rebaño no compartió lo hecho por el jugador.

“Reprobable, yo entiendo la parte de la euforia y la alegría y entiendo el momento, pero no lo comparto de ninguna manera y no lo apruebo, entiendo que de repente las cosas salen de contexto y quisiera ser prudente, es un momento desafortunado quizá en un entorno donde hay riesgo de cometer imprudencias, no quisiera ir más allá de eso, pero no lo comparto”, expresó de Anda.

Este jueves, Pizarro se disculpó por lo sucedido, a través de sus redes sociales. “Lamento lo sucedido, la euforia me rebasó por la rivalidad que existe entre Chivas y América, en frío reconozco mi error, le pido disculpas a mi club, al Club América y a toda su afición”, publicó Pizarro.

Miguel Herrera, DT del América se molestó por lo dicho por Pizarro y le pidió que se los diga de frente.