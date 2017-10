‘Piojo’ Herrera sancionado por ‘pintar dedo’ a aficionado de Rayados

Santiago Baños, presidente deportivo del América, señaló que el técnico Miguel Herrera recibirá una sanción interna por la señal obscena que realizó hacia un aficionado al final del partido ante Monterrey del pasado sábado.

El “Piojo” respondió a un insulto de una persona que estaba en la zona VIP del estadio de “Rayados” cuando el estratega se dirigía a los vestidores tras la derrota de los capitalinos.

Ante esta situación, el directivo del cuadro “azulcrema” aseveró que Herrera sabe que no puede manejarse de esta forma, por lo que se le aplicará una sanción económica.

Desafortunada (la reacción) obvio Miguel sabe que no puede responder de esa forma, hablamos con él, acepta que se equivocó, no puede caer, pese a que sea como técnico del Club América debe estar por encima de eso, tendrá sanción interna”, declaró.

Explicó que más allá de que responde a una agresión verbal se debe tener la cordura para manejar la situación y evitar entrar en algún conflicto.

Ojalá nadie de ningún club lo hiciera, no estamos para generar más violencia, al final del día es un deporte que involucra sentimientos, quizá estas caliente, pero no puedes perder la cordura ni la madurez, no pueden salir de ti insultos”, sentenció.

