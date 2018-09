‘Piojo’ Herrera pide respeto al ‘Tuca’ Ferretti

La polémica entre Ricardo Ferretti y Miguel Herrera no termina. El pasado lunes, el timonel de la Selección Mexicana mandó un mensaje entre líneas al mandamás americanista, por lo que en entrevista con ESPN, este respondió que merece respeto.

Conmigo se ha pasado de lengua y ya lo hablaremos… nos merecemos respeto, me parece que se dejó manejar por circunstancias, tendrá que aguantar estando ahí, de interino, de cómodo, de estar en una silla tan importante, no de acomodarse, sino de un lugar tan bueno, que se merece”.

Herrera aseguró que las palabras de su colega se vieron influidas por la manipulación de sus primeras declaraciones, hechas el viernes pasado. El ‘Piojo’ declaró que la convocatoria para la Fecha FIFA no fue elaborada por el brasileño, sino por la Federación Mexicana de Futbol.

Ricardo tiene ideas… Se dejó llevar por mucha gente que manejó mis declaraciones, hablando de que se nombró como interino, así lo dije abiertamente, y hablé del siguiente proceso, algo que ya está platicado, sea Ricardo, sea fulano, pues lo hablaron con él, sobre el recambio, ver jugadores, pero seguramente platicado con Ricardo se vio el llamar jóvenes ya que viene un recambio natural”.

Finalmente, apuntó que es injusto negarse a tomar las riendas de la Selección para después aceptar y resaltó que Ferretti tendrá que soportar críticas si él mismo hablará de generando polémica.

No dije que le pusieron la alineación, Ricardo tiene un carácter muy explosivo. Pero que diga, que no ) y a los 10 días que sí, me parece que no se vale eso. Si va a estar ahí hablando y criticando a los demás, ahora que se aguante también”.

Fuente: Excélsior