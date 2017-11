Piden evitar el “ehhh pu…” en el Patriotas-Raiders

La oficina de la NFL en México exhortó a los aficionados que asistirán al duelo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland que se abstengan de lanzar el grito homofóbico que es común en los partidos de futbol de la liga mexicana y de la selección de futbol, informó la Agencia AP.

“Quiero hacer una invitación a los aficionados para que evitemos expresiones que son inaceptables y de las que ninguno de nosotros nos sentimos orgullosos”, dijo Arturo Olivé, director de la oficina de la NFL en México. “Completa y absolutamente condenamos el uso de lenguaje ofensivo, insensible e intolerante en nuestro partido. Hago un llamado a los aficionados para que pongamos un alto a este comportamiento”.

Aunque la expresión se hizo popular en los estadios de futbol de México, se ha escuchado en otros escenarios deportivos, incluyendo el partido de la NFL del año pasado entre los Raiders y los Texans de Houston en el mismo recinto. A diferencia de lo que ocurre en el futbol, los fans lanzaban el grito en cada patada de salida.

Olivé aclaró que la petición de no realizar el grito no se origina desde la oficina central de la liga, que se encuentra en Nueva York, y que hasta ahora no existe ninguna advertencia de castigo de parte de la NFL.

“No es una orden de Estados Unidos, no debemos esperar a que nos digan qué hacer o esperar a que nos impongan una multa”, agregó el directivo. “Debemos sacar lo mejor de nosotros mismos sabiendo que esto no está bien. Esto es una propuesta de la NFL México y mía como mexicano”.