Peleadora de MMA golpea a hombre que se masturbaba frente a ella

La peleadora profesional de MMA, Joyce Vieira, vivió un momento realmente incomodo con una amiga en una paya de su nata Brasil; pues mientras ellas disfrutaban del lugar y se tomaban fotos, notaron que un hombre que también estaba en la zona, se comenzó a masturbar prácticamente en frente de ellas sin el menor reparo.

Comenta Viera que al principio no le prestaron atención, pues pensaron que sólo estaba viéndolas, lo cual no les incomodó en absoluto; sin embargo, al fijarse bien notó que tenía el short abajo con su pene de fuera, en una actitud de onanismo puro. Lo cual ya no fue tolerado, por lo que decidió confrontarlo, primero verbalmente, después de manera física.

El sujeto, identificado como Josinei Ferrerira, trató de defenderse, conectando un golpe en el cuerpo de la peleadora; lo cual la hizo enfurecer aún más, declara que entró en una especie de shock, pues la escena era por demás surreal, sólo quería seguir golpeando a esta persona hasta no saber más de él; declara que incluso pensó en matarlo a golpes.

Joyce Vieira es experta en 3 tipos de estilos de combate

Vieira es una de las peleadoras más conocidas y entrenadas de Brasil; la atleta de 27 años, también conocida como “Princesa Fiona”, es experta en Jiu Jitsu tradicional (cinta azul), Muay Thai (cinta azul fuerte) y Box traducional (nivel amateur/intermedio); además de no estar limitada a entrenar con mujeres o personas de su propio peso, al señalar que práctica recurrentemente con varios de sus compañeros, que pesan entre 65 y 90 kilos, lo cual supera su propia masa muscular.

Asimismo, ella viene de una familia de larga tradición en la práctica de Jiu Jitsu, de ahí que no haya dudado en atacar al mencionado personaje de manera casi instintiva. Joice presentó una queja formal en la Comisaría de la Mujer de Cabo Frío, donde el caso quedó registrado como acoso sexual, asimismo presentó una serie de fotos para que la policía pudiera identificar al agresor.

Con información de Radio Fórmula.