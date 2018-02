Peláez le dice “estúpido” a Faitelson

El programa de la cadena deportiva ESPN llamado “Futbol Picante”, de nueva cuenta hizo honor a su nombre luego de que se protagonizara una discusión entre dos de los conformaban dicha mesa de análisis.

El episodio lo protagonizaron el siempre polémico periodista David Faitelson con uno de sus compañeros el cual también no es la primera vez que se enfrasca en este tipo de “peleas” como lo es el ex directivo del conjunto americanista, Ricardo Peláez Linares.

En el programa se estaba tocando el tema del regreso de Miguel “Piojo” Herrera al banquillo de las Águilas del América, fue ahí en donde las cosas subieron de tono toda vez que Faitelson asegurara que la llegada del mexicano estuvo condicionado a la salida de Peláez, quien fungía como presidente deportivo.

“Miguel Herrera negoció su llegada al América pidiendo a cambio que tú te fueras, tan sencillo como eso”, aseguró en la mesa de analistas el periodista David Faitelson, sin duda unas palabras que no cayeron para nada bien en Peláez.

El ex futbolista rápidamente mostró su enojo por lo que la respuesta no se hizo esperar e insultó a David Faitelson. “Eres un estúpido” fueron las duras palabras de Ricardo Peláez hacia el polémico periodista.

Fue ahí como comenzó una discusión tensa entre ambos analistas, la respuesta de Peláez caló a Faitelson quien pidió que no lo insultara agregando que no estaba en Televisa, además lo amenazó que en caso de no ofrecerle una disculpa, el ex directivo azulcrema iba a tener problemas.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Ricardo Peláez tiene confrontaciones con algún analista o invitado en la mesa de “Futbol Picante”, anteriormente lo tuvo con Carlos Reinoso y también con Luis Roberto Álves “Zague”.