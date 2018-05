Peláez confía en que hará campeón a Cruz Azul

Ricardo Peláez fue presentado como nuevo Director Deportivo de Cruz Azul y, de inmediato, dejó claro que va por objetivos grandes, uno de ellos es querer ser campeón con La Máquina a corto plazo.

“Quiero ganar un título con Cruz Azul en el corto plazo, vamos a trabajar para lograrlo. Vamos a estabilizar muchas cosas, vamos a conocernos, vamos a tratar el tiempo que hay. Hoy tenemos tiempo para hacer esa planeación, una buena pretemporada. Mi responsabilidad es que le tengo que entregar a Pedro (Caixinha) el plantel, tengo que exigir que los refuerzos vengan lo pronto posible y él tenga plantel completo. Estoy conociendo muchas cosas, vamos con todo, queremos ser campeones. No podemos estar con esos altibajos. Vamos a trabajar siempre en ser campeones”, indicó.

Peláez recordó que Cruz Azul es un equipo grande del futbol mexicano y que tiene una historia rica en corto tiempo. Reiteró que el trabajo en equipo y el respeto serán las claves para el resurgir celeste.

“No voy a conseguir nada, el técnico solo no va a conseguir nada, los jugadores solos no van a conseguir nada, todo el trabajo de todas las personas que trabajan aquí, juntos, respetando las áreas y funciones de cada quien, vamos a lograr que esta institución logre los objetivos trazados. Los objetivos van a ser grandes, me gustan metas altas, no cortas. Vamos ir por todo y para eso requerimos tiempo en el corto plazo”, mencionó.

El nuevo directivo recalcó que la relación con Caixinha es de aceptación y apertura mutua.

“Me encuentro con que el señor Pedro Caixinha, tiene una extraordinaria planeación, entonces eso me facilita el trabajo. Hay una aceptación y una apertura de él hacía a mí, para sumar, y es recíproca. Vamos a hacer buenas elecciones, vamos a fortalecer el plantel y vamos a respetarnos todos”, indicó.