Patriotas se habrían coronado con una anotación ilegal

Diversas son las reacciones respecto al épico duelo que resultó ser el Super Bowl LI; no obstante, una de las que más llaman la atención es lo dicho por seguidores de los Halcones de Atlanta, quienes aseguran que la jugada de anotación con la que los Patriotas se coronaron fue ilegal.

En un video socializado en redes sociales, se muestra cómo White toca el piso con ambas piernas y luego ocupa zona definitiva, lo cual y de ser así, el acarreo no debió contar como anotación pues la jugada tuvo que darse por concluida unas yardas antes del área de touchdown.

Sin embargo, y de ser cierto, poco o nada hubiera modificado el partido, pues los ‘Pats’ aun contaban con dos oportunidades para marcar los puntos necesarios y ser campeones.

Los de Nueva Inglaterra se han caracterizado por verse beneficiados con algunas situaciones extradeportivas como el famoso caso del ‘Deflategate’, en donde los fueron acusados de haber desinflado los balones previo a la final de conferencia contra Indianápolis.

Not even a review? Knee looked down before he made the final stretch over the plane #SuperBowl #Falcons #Patriots pic.twitter.com/MVCwciRJ3a

— Keenan Parente (@keenan_parente) 6 de febrero de 2017