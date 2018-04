Para ‘Tuca’ Ferretti, el único candidato al título es el Toluca

A diferencia de otras ocasiones, el entrenador de los Tigres de la UANL, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, se atrevió a dar un equipo favorito para llevarse el título en la Liguilla del Clausura 2018.

Y es que el estratega brasileño consideró que solo los Diablos Rojos del Toluca se merecen el mote de equipo favorito, mientras que su escuadra y las seis restantes que conforman la Liguilla, simplemente son candidatos para pelear por el título.

“Yo creo que la etiqueta de favorito el único que se la merece es porque se llevó el campeonato es Toluca, tuvo una cantidad de triunfos muy buenos, los demás somos candidatos, pónganlo así, somos candidatos”, dijo el ‘Tuca’ en su tradicional conferencia de prensa de los lunes.

Sobre la experiencia que tienen los universitarios al jugar Liguillas (jugarán su octava de manera consecutiva), Ferretti indicó que no por haber jugado bastantes significa que ya no sientan nervios ni tensión en los encuentros.

“Que nosotros estemos acostumbrados a jugar liguillas no quiere decir que no la sintamos, que somos de piedra, hay nerviosismo, hay la tensión, los jugadores sienten aun teniendo mucha experiencia, lo sienten como si fuera la primera vez, si no tuviéramos esto no hubiéramos logrado lo que hemos conseguido hasta hoy”, agregó.

A diferencia de otros torneos, los Tigres terminaron por debajo de los primeros cuatro lugares, específicamente en el quinto sitio, lo que provocará que abran la serie ante Santos el próximo jueves en el Estadio Universitario y cierren el domingo en el TSM.

Fuente: SDP Noticias