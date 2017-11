Padre de Neymar abre la puerta para que su hijo llegue al Real Madrid

El padre y representante de Neymar no descartó que el crack fiche con el Real Madrid en un futuro próximo, esto a pesar de su pasado con el Barcelona, máximo rival del cuadro blanco.

Sin embargo, aseguró que esto no sería de inmediato, pues el astro paulista cuenta con un contrato de varios años con el PSG, equipo que invirtió más de 4 mil millones de pesos (220 mde) en él.

“¿El Madrid? Ahora no, pero en 5 años…Las cosas cambian, pero ahora no existe ese pensamiento. Hoy no existe ese pensamiento y responder a eso es alimentar algo imposible. No puedo hablar de unas negociaciones de aquí a cinco o seis años. Él tiene un contrato largo con el PSG y acaba de llegar. Llevamos tres meses y se está hablando de salir. Es complicado responder a este tipo de cosas”

A pesar de todos los rumores que colocan a Neymar en la Casa Blanca, vale decir que su retorno a España se antoja difícil, sobre todo por los problemas que ambos tienen en el fisco tras su estancia en el club culé.

Fuente: SDP Noticias