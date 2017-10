Pablo Barrera podría reaparecer ante Necaxa

Una de cal por todas las que van de arena en Pumas, porque el volante derecho, Pablo Barrera, viajó este viernes con el equipo a Aguascalientes para el juego del sábado ante Necaxa, por lo que la probabilidad de que reaparezca es latente, tras estar seis meses parado por lesión. Lo anterior lo publicó el diario Medio Tiempo.

Pablo Edson sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en abril pasado, que lo obligó a pasar por una intervención quirúrgica, la cuarta en su carrera, toda vez que ya se había roto los ligamentos de esa rodilla en una ocasión y dos veces los de la izquierda.

Previo a tomar el vuelo que los llevó hasta Aguascalientes, David Patiño, técnico interino de Pumas, quien debutará ante los Rayos, habló de la posibilidad de que Barrera tenga minutos.

“Hay una posibilidad, él está muy bien, está recuperándose ya está empezando a entrenar con el equipo. (Su reaparición) puede ser en este juego o en los que vienen. Ya lo evaluaremos”, señaló Patiño.

De quien no hay tan buenas noticias es de Nicolás Castillo. El delantero chileno no se recuperó de la contractura en el muslo derecho y no viajó con el equipo.

“No vamos a contar con él, espero que vuelva lo más pronto posible. Él está con todas las ganas y espero que posiblemente para el juego ante León e incluso también para el de Monterrey pueda contar con él”.

Cuestionado también sobre la lesión en el tobillo derecho que tiene el andino y que el propio jugador ha dicho que juega con “el tobillo destrozado”, Patiño solo dijo que “eso sería algo que le tienen que preguntar al doctor, yo sé que tiene una lesión pero ya no del tobillo, ese parece que ya sanó”.