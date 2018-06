Osorio: un error cambiar la idea de juego; la defensa sufrió

El entrenador de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, manifestó su preocupación por los tres goles que Suecia le anotó en la derrota de este miércoles y su insatisfacción por el trabajo de la zaga nacional.

El colombiano explicó que, cuando México enfrenta a un rival que tiene un futbol tan directo y buen juego aéreo, lo hace con tres centrales y un medio centro que los protege por delante. Sin embargo, hoy usó una formación 4-4-3 y repitió la alineación del partido ante Corea.

Creo que son demasiados goles. Mi sentimiento en general es que no estoy muy contento en la manera en la que se ha defendido. Esta experiencia me ha servido para aprender. Hoy por primera vez en muchos juegos, y pecando de purista con aquellos que creen que siempre hay que poner la idea de juego más allá de como juegue el rival, y pensando en los juegos anteriores, decidimos repetir al equipo por primera vez y jugar con la estructura que ha dado resultados.

“La lección es que debe haber un punto intermedio entre el futbol aéreo y no renunciar tanto a nuestra idea de juego. Era difícil lograrlo hoy por la euforia y lo que ocurrió en los juegos anteriores. Me da una gran lección, sigo aprendiendo y, salvo Uruguay, esa es una debilidad del futbol latinoamericano y nosotros no somos la diferencia”, explicó en conferencia de prensa.

A pesar de los claros yerros del novato Edson Álvarez, Osorio se rehusó a señalar por su nombre a los jugadores que se equivocaron ante Suecia y reconoció que la tarjeta amarilla a Jesús Gallardo a los 13 segundos del partido los desbalanceó.

“Fue para mí, devastador. Fue innecesaria. Y creo que a Jesús (Gallardo) lo marcó. No es justo criticar o ensañarme con un jugador en particular. Tenemos que ser colectivamente más fuertes y creyentes de esa idea de juego que caracteriza al futbol mexicano. En favor del equipo tengo que decir que Argentina y Brasil, que tienen una idea de juego muy similar, ganaron partidos en el último minuto”, puntualizó.

Fuente: Proceso