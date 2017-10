Osorio admite acercamientos con Estados Unidos

Ante el fracaso de la Selección de Estados Unidos al quedar eliminada de la Copa del Mundo de Rusia 2018, la U.S. Soccer ya maneja una lista de posibles entrenadores para suplir a Bruce Arena y dirigir al equipo de cara al Mundial de Qatar 2022, informó Mediotiempo.

En esa lista de candidatos se encuentra Juan Carlos Osorio, pues su contrato se acaba al término del Mundial de Rusia, por lo que aceptó que han existido acercamientos, aunque no hay nada concreto.

“Sí ha habido algunos acercamientos de personas que están cercanas. Me parece que es un país extraordinario, le estoy agradecido por lo que me dio en mi preparación académica y profesional, no solo me gradué allá, también trabajé en la MLS, una liga que respeto mucho”, dijo el estratega en entrevista con “Marca”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de renovar con la Selección Mexicana después del Mundial, Osorio explicó que si existe ese pronunciamiento por parte de los dueños, sí firmaría un nuevo contrato.

“En este momento sí renovaría cinco años. Creo que tomando la confianza y la credibilidad y más allá de lo que se diga de las rotaciones, creo que eso ha generado el catapultar, el ayudar y consolidar a jugadores como Néstor Araujo, Hirving Lozano, Jesús Gallardo, Edson Álvarez. Si ahí incluimos lo que viene, el poder a futuro ver en qué terminan ellos en su carrera, es un aliciente y una motivación que me animaría a extender mi contrato”, manifestó.