Oribe seguirá en el América

Con la mira puesta en el Clausura 2019, la directiva del América confirmó que Oribe Peralta seguirá en la institución por lo menos hasta 2020, fecha en la que expira su contrato.

“Oribe todavía tiene contrato y es un jugador importantísimo aquí en el América, entonces aquí se va a quedar”, comentó el presidente operativo del club, Mauricio Culebro, para W Radio.

En los últimos días se rumoró que el delantero de 35 años saldría con rumbo al Santos, operación que incluiría a Julio Furch, delantero que interesa de sobre manera en Coapa. Sin embargo, Culebro descartó que existas negociaciones por el argentino.

“Lo de Furch no ha habido ningún acercamiento y de momento no existe ningún interés de nuestra parte, obviamente vamos a buscar refuerzos, quizás uno o dos refuerzos, pero las posiciones de momento no las tengo porque me gustaría primero platicar con Miguel para no adelantar nada, pero si seguros de que vamos a seguir reforzando el plantel para tratar de pelear en lo más alto”, añadió.

Pese a su veteranía, el ‘Cepillo’ firmó un torneo de altos vuelos tras convertirse en el mejor goleador de la escuadra (5 goles) pese a que en algunos partidos ingresó de cambio.