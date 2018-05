Omar Govea es separado del Excel Mouscron por su “actitud”

El mediocampista mexicano del Excel Mouscron Omar Govea entrena por separado de su equipo por órdenes de su técnico, Frank Defays, que dejó entrever que el problema es el comportamiento del jugador. Lo anterior lo publicaron agencias.

“No he visto un cambio de actitud en él”, explicó el entrenador del club belga al portal dhnet.be.

Defays no quiso hacer público el motivo especifico por el cual no considerará al jugador para el duelo del sábado contra el Waasland-Beveren.

“Eso debe quedar entre nosotros, pero no lo digiero. Hago lo que me parece mejor para el grupo, y también para el club y el jugador. He tomado esta decisión con conciencia”.

“Es necesario dar señales importantes para la vida del grupo (de jugadores)”, explicó el entrenador al portal sudinfo.be.

De acuerdo a la prensa belga, Govea entrena por separado y no será considerado para el duelo de mañana sábado ante el Waasland-Beverend.

El potosino de 22 años no fue tomado en cuenta para el partido de la semana pasada ante el Zulte Waregem. Fabrice Olinga, que estuvo en la misma situación de Govea, volvió a unirse al grupo de jugadores, mientras el mexicano tendrá que esperar.

Govea es uno de los elementos que el seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, tiene en la mira para ser incluido en la lista de jugadores para el Mundial de Rusia 2018, aunque el castigo con su club podría costarle la asistencia a la justa mundialista.