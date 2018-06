OFICIAL: Matías Almeyda anuncia su salida de Chivas

Matías Almeyda se despidió de manera oficial como entrenador de las Chivas de Guadalajara, señalando que por diferencias con la directiva decidió desvincular a su cuerpo técnico.

“Hemos llegado a la decisión de desvincular a este cuerpo técnico. Decidimos no continuar las cosas no se estaban dando como queríamos. No tengo mas que palabras de agradecimientos para todo el club”, dijo este lunes en una conferencia de prensa que se retrasó hasta en tres ocasiones.

Asimismo, el ‘Pelado’ aseguró que tenía una gran ilusión no solo de jugar el Mundial de Clubes, sino de ganarlo; no obstante, recalcó que cuando la situación no es la ideas, prefiere cortar y “tener dignidad”.

“Mi ilusión era seguir, jugar el Mundial de Clubes y ganar el Mundial de Clubes, pero cuando la situaciones no son como uno pretende es mejor ser honesto y tener dignidad”, recalcó.

Almeyda dejó cinco títulos para las Chivas de Guadalajara, un equipo que no levantaba un título desde el 2006.

En el Apertura 2015 ganó la Copa MX, así como la SuperCopa MX en julio de 2016; mientras que en el Clausura 2017 levantó los trofeos de Liga y Copa.

A nivel internacional, Almeyda también consiguió un título para el Rebaño Sagrado al ganar la Concacaf Liga de Campeones, torneo que le otorgó un boleto para jugar el Mundial de Clubes en diciembre próximo.

