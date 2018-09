No vengo de vacaciones a Dorados, dice Maradona

Diego Armando Maradona fue presentado como nuevo técnico de los Dorados de Sinaloa esta tarde en Culiacán, antes de sostener su primer entrenamiento con el equipo del Ascenso MX.

De buen humor, el exfutbolista argentino dejó claro que viene a dar lo mejor de sí al futbol mexicano con el equipo culichi.

Gracias a Dorados por pensar en mí. Yo vine a trabajar, vine a dejarles mi corazón. No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos, pero nosotros necesitamos que la gente esté con nosotros, si están con nosotros más lo que yo le pueda inyectar a los jugadores, va a hacer bravo ganarnos”, dijo.

Maradona compartió pasajes oscuros que pasó durante su paso por las adicciones. Aceptó que cometió errores, que dejó ir mucho de la vida y que ahora quiere recuperar el tiempo perdido dándo lo mejor de él para beneficio del equipo.

Tuve un montón de traspiés en mi vida. Tengo 57 años y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos (…) yo dejé la enfermedad hace 15 años, el dopaje ya me estaba consumiendo, yo quiero decirle a este hombre que cuando yo tomaba era un paso para atrás y lo que tiene que hacer un jugador de futbol es ir para adelante”.

Ahora vamos a decirle a todos los muchachos que yo hice cosas que no hay que hacer. Cada pelota es nuestra y se traba con la cabeza”, agregó.

Sobre aquello que lo convenció de venir al futbol mexicano, reveló que fue Antonio Mohamed, extécnico de Monterrey y ahora con el Celta de Vigo de España, quien le compartió algunas historias sobre la Liga en los asados que tenían.

Respecto a las críticas que envuelven su llegada al balompié azteca, Maradona fue frontal y mostró sus cartas hacia la prensa y sus detractores.

Yo no me escondo, no mato ni miento, y lo juro por los dos que tengo arriba, mamá y papá; pero si jugamos yo estoy dispuesto, porque sé que es su trabajo, pero también entiendan que a nostros nos toca llevarnos un elefante al hombro que no es poco.

Maradona tendrá su primer entrenamiento al frente del equipo en el estadio y a puerta abierta, en el que se espera un buen número de aficionados en las gradas.

El debut de Diego Armando Maradona como técnico de Dorados será el próximo lunes, cuando reciban a los Cafetaleros de Tapachula.

Fuente: