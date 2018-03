“No soy Santa Claus”: Paco de Anda sobre refuerzos de Chivas

El director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, negó que tenga en mente a algún refuerzo para el Apertura 2018, y aclaró que tampoco es Santa Claus para cumplir deseos ante la expectación que ha generado su llegada al Rebaño, informó Mediotiempo.

“Yo no soy Santa Claus, me ven llegar y no… Yo creo que hay que hacer un buen estudio, vimos el partido vs. Seattle, hay gente que dice que Chivas necesita 10 refuerzos, claro, cuando no hay resultados se piensa en refuerzos”, mencionó de Anda.

“Yo no tengo en mi mente en este momento ningún refuerzo, habrá momentos donde planeé lo que viene y habrá un consenso y lo platicaré con todos, pero en este momento no, por mi cabeza no pasa quiénes son los posibles refuerzos”, dijo el directivo.

Luego de que en Escocia afirman que Eduardo Herrera reforzará a Chivas, Gabriel de Anda dijo que será hasta la próxima semana cuando se determine si el delantero es candidato o no.

“(Los representantes) están haciendo su chamba, yo hago la mía., en este momento no te puedo contestar porque no tengo en el radar a nadie, la próxima semana sí te podría contestar claramente. Hoy no, porque no lo estoy pensando y no sería prudente porque no lo tengo en la mente, después de una planeación te diría si encaja en el perfil.

“Lo que puedo garantizar es que Chivas va a tener el equipo que merece la afición, un equipo competitivo para pelear por el título”, concluyó.