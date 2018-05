Nicki Minaj lanza atrevidos videos de ‘Chun-Li’ y ‘Barbie Thingz’

Pese a que a Nicki Minaj le hayan salido competidoras como Cardie B, sigue siendo una de las pioneras y reinas del hip-hop. Para comprobarlo tan solo hace falta echarle un vistazo a los atrevidos videoclips -como viene siendo habitual- que la chica mala de Queens acaba de lanzar, Chun-Li y Barbie Thingz.

El primero, en el que la rapera se sumerge en plena cultura nipona, está dirigido por Steven Klein, quien le ha dado también una visión futurista adornándolo con todo tipo de neones y efectos especiales de lo más diversos y psicodélicos.

Además, el director aporta un toque sacado de cómic al principio con unos tonos en blanco y negro acompañados de unos subtítulos en japonés.

Para el segundo tema, Giovanni Bianco, director del videoclip, ha elegido un fondo blanco sobre el que se van dando situaciones y personajes de lo más diversos, pecando en algún momento de exageración. Como una marioneta, así aparece la cantante en diversas ocasiones como si estuviera manejada por alguien.

Sin embargo, como muestra la parte lírica, hay algún que otro dardo envenenado a las intérpretes Cardi B, de quien dice que la acosa, o a Remy Ma, a quien acusa de plagiar sus vestidos. Como fondo de estas “lindezas”, Minaj aparece moviéndose al ritmo de la canción, junto a varias bailarinas, al más puro estilo rococó.

De esta manera, la intérprete ha ido abriendo boca a sus acólitos seguidores a falta de confirmar la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, dejando una sensación de estar a la vuelta de la esquina.

Durante estos últimos meses, Nicki Minaj se ha mantenido en el juego colaborando con cantantes como Young Thug (Anybody) o Post Malone (Ball For Me).

Cada vez queda menos para que Minaj vuelva a reventar las listas musicales.

Fuente: Excélsior