Neymar se queda callado ante pregunta de si se queda en el PSG

Tras la gala organizada por el sindicato de futbolistas (UNFP) donde el brasileño Neymar, fue elegido el Mejor Jugador de Francia, la prensa local no dudó en cuestionarle cual sería su futuro, mismo que no obtuvo respuesta por parte del futbolista, informó la Agencia AFP.

Tras la gala, los periodistas esperaron a Neymar en zona mixta. A la cuestión sobre si seguirá en el PSG el próximo año, el brasileño señaló: “En todos los mercados, se habla de estas cosas. No estoy en un momento para hablar de cualquier cosa. Todo el mundo sabe lo que he venido a hacer aquí, los objetivos que tengo. Ahora mi objetivo es la Copa del Mundo, no hablar de traspaso o no, me he pasado mi vida entera, en cada mercado, haciéndolo, es un poco molesto”.

¿Te quedas?, contratacaron los periodistas y Neymar no respondió. Los medios de comunicación españoles hablan desde hace varias semanas de contactos entre el clan Neymar y el Real Madrid, sin ninguna confirmación oficial.