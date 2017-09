Nadal se manifiesta en contra del referéndum catalán

El tenista español Rafael Nadal asegura que no entiende ‘una España sin Cataluña’ y se muestra contrario a la celebración del referéndum del 1 de octubre.

“Entiendo que juntos deberíamos podernos entender, sin ninguna duda, y yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento porque creo que somos, sin ninguna duda, más fuertes juntos que separados”, afirmó en una entrevista que publicó el lunes el diario local El Mundo.

“Me siento muy cercano a los catalanes, me siento muy español también”, dijo Nadal, insistiendo en que “no entiendo una España sin Cataluña”. “Tanto España es mejor con Cataluña como Cataluña es mejor con España, desde mi punto de vista”, aseguró.

El tenista español de igual modo enfatizó la necesidad de que cada uno “respete las leyes” que “son las que son y uno no se puede saltar las leyes porque quiera saltárselas”, consideró.

“Yo no me puedo saltar un semáforo en rojo porque no me parezca correcto aquel semáforo. Y los que pretenden eso en Cataluña tienen que entenderlo”, concluyó.

Cabe mencionar que el Gobierno central, en manos del conservador Partido Popular (PP), ha rechazado con rotundidad la consulta sobre una hipotética independencia de la región respecto del resto de España. Según anunció el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a principios de junio, el referéndum se celebrará el 1 de octubre.

Fuente: HispanTV