Morelia ficha a Zinedine Zidane para el Apertura 2017

No, no es una broma, Zinedine Zidane jugará la próxima campaña con Morelia; sin embargo, no se trata del mítico jugador francés que desparramó talento en España e Italia y que ahora dirige con mucho éxito al Real Madrid.

Más bien el jugador que participará con Monarcas es el juvenil Zinedine Zidane González Pérez, quien se desempeña como delantero y fue registrado en las Fuerzas Básicas del club para el Apertura 2017.

Cabe señalar que no es la única influencia de esta índole presente el plantel michoacano, pues también cuentan con un elemento llamado Luis Rey, como el jugador homónimo que militó en dicha institución hace algunos años y con Jafet Moreno, quien debe su nombre al extraordinario Jafet Soto.

