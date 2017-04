Mira la acrobática anotación de Chris Coghlan, de los Blue Jays

Chris Coghlan realizó un salto acrobático por encima del cátcher Yadier Molina para anotar, y Marcus Stroman anotó la carrera de la ventaja tras batear como emergente en la undécima entrada, para que los Azulejos de Toronto superaran el martes 6-5 a los Cardenales de San Luis.

El pitcher Stroman aportó un doblete que significó su primer hit en las Grandes Ligas.

Con la pizarra igualada 2-2 en el séptimo capítulo, Coghlan gestionó un boleto. Kevin Pillar disparó un batazo al rincón del jardín derecho. La pelota pegó en la barda, por encima de Stephen Piscotty, y rebotó hacia el cuadro.

El tiro de Piscotty hacia el plato llegó hacia el boricua Molina, quien se agachó para recoger la pelota tras su tercer bote. Cuando el receptor se hacía de la esférica, Coghlan, de 31 años, se lanzó por encima del puertorriqueño, en un salto mortal que lo depositó en el plato, con el que hizo contacto mediante el casco y la mano izquierda.

Dexter Fowler pegó un sencillo dentro del cuadro con dos outs, frente al mexicano Roberto Osuna, para igualar la pizarra 6-6 en la novena entrada.

Jason Grilli (1-2) fue el ganador.

El venezolano Miguel Socolovich (0-1) cargó con la derrota luego de permitir el doble de Stroman, quien anotó con un roletazo de Steve Pearce, al que siguió un mal tiro del campocorto cubano Aledmys Díaz.

Por los Azulejos, el venezolano Ezequiel Carrera de 4-1 con una anotada y una producida. El dominicano José Bautista de 6-2 con una anotada y una remolcada. El cubano Kendrys Morales de 5-0 con una empujada. El mexicano Marco Estrada de 2-0.

Por los Cardenales, el cubano Díaz de 5-0. El puertorriqueño Molina de 5-2 con una remolcada. El venezolano José Martínez de 3-1 con una anotada y dos empujadas.

Retweet if you've been watching this over and over again since last night. #LetsRise pic.twitter.com/zuqmYyK8Vq

— Blue Jays (@BlueJays) 26 de abril de 2017