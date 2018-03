“México es el único país en el que no se puede hablar del árbitro”: Marchesín

Luego del polémico desempeño arbitral que realizó Jorge Antonio Pérez Durán en el duelo donde los Diablos Rojos de Toluca le quitaron el invicto a las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca, el portero azulcrema, Agustín Marchesín, aseguró que en México es prácticamente imposible intercambiar palabras con los silbantes.

“Es el único país (México) en el que no se puede hablar del árbitro”, dijo el portero argentino en entrevista para ESPN.

Asimismo, el portero sudamericano señaló que los árbitros de la Liga MX son muy cerrados ante las críticas y que algunos incluso son bastante prepotentes.

“El árbitro está mal. Debe interactuar sí o sí con el jugador y debe haber un respeto, porque si te mira de arriba hacia abajo te hace sentir mal y más siendo extranjero, pero aquí repito que no se puede hablar del arbitraje”, agregó.

Port último, sobre el tema del VAR, sistema que será inaugurado en la Liguilla del presente torneo, Marchesín aseguró que el futbol perderá un poco de su esencia, pues parte del juego es la inteligencia para sacar ventaja sobre el rival.

“Considero que lo más lindo que tiene el futbol es la picardía. El inteligente y que sabe ganar una jugada y eso siempre se ha privilegiado en el futbol, al que es inteligente y que puede sacar del partido algo “extra”. A mí no me gusta particularmente el VAR, pero no sé si sea bueno o malo”, declaró.

Fuentes: SDP Noticias