Messi ve a Brasil como “más candidato” que Argentina en Rusia 2018

Dos veces campeones de la Copa del Mundo y vigentes subcampeones tras caer ante Alemania en Brasil 2014, Argentina sabe que puede estar ante la última posibilidad de ver a Lionel Messi como monarca mundial, pero la propia Pulga ve a otros combinados con mayores posibilidades, informó Mediotiempo.

“Argentina es candidata siempre, llegue como llegue, por el escudo, aunque por cómo llegamos (a Rusia 2018) no somos candidatos, por ahí hay selecciones como Alemania, Brasil, España y Francia llegan mejor y son los candidatos máximos ahora”, declaró.

El crack nacido en Rosario asegura que la deuda existente en la Albiceleste luego de tres finales perdidas, dos de Copa América y la ya citada del Mundial 2014, es para con ellos y no hacia la gente.

“La deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada porque siempre dimos el máximo de nosotros mismos, llegamos a tres finales y no se dio porque Dios no quiso, pero queremos conseguir el título porque nos hemos quedado cortitos en varias ocasiones”, dijo en charla con “Fox Sports”.

Sobre aquellas declaraciones tras perder contra Chile la final de la Copa América Centenario, en las que dijo que “se acababa” su trayectoria internacional con Argentina, Messi se dice “arrepentido”.

“Así lo sentí (anunciar su retiro) y por cómo se habían dado las cosas, era la tercera (final perdida) seguida y así lo sentí. Cuando volví a ver jugar a la selección me arrepentí de lo que dije, luego de olvidar un poco aquella final, el penal, quería volver, hasta me dio vergüenza que la gente pensara que lo había dicho por hacer una cortada hacia el grupo”.