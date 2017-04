¿Messi inimitable? No, en Irán aparece una copia de Leo

¿Messi inimitable? Claro que no, en Irán hay alguien muy parecido al astro argentino Lionel Messi.

En Irán hay un nuevo imitador del delantero argentino, Lionel Messi: se trata del iraní Reza Parastesh, quien aprovecha su gran parecido físico para sacarle una sonrisa a los fanáticos del mejor jugador del mundo. ¡Hasta le piden selfies!

Anda por las calles de Teherán y, créanme, es un calco de Leo. No, no se preocupe: con la zurda no se le parece en lo más mínimo aunque para la foto juega.

Mismo peinado, barba semi colorada y camiseta celeste y blanca ilustran a este personaje que ha sido retratado por Mehr, una agencia de noticias iraní que se sorprendió al encontrarlo sacándose selfies con los hinchas.

Con información de HispanTV