Me la jugué con riesgo a tronarme, dice Lupita González

Guadalupe González consideró que el triunfo obtenido en la Copa del Mundo de Caminata fue difícil por el ritmo impuesto y desde luego por la presión de las locales.

Indicó que fue complicado por esas circunstancias, pero al final se logró un resultado positivo para la marcha mexicana femenil con miras a competencias a futuro como los Juegos Centroamericanos de Colombia.

Fue difícil porque ya en ocasiones anteriores me quedaba un poco al final, esta vez quise que no ocurriera lo mismo. Me la jugué con riesgo a tronarme, pero bien gracias a Dios, todo salió bien, estoy contenta”, mencionó la mexicana.

La competidora mexiquense se alzó con la medalla de oro en la distancia de los 20 kilómetros de caminata de la Copa del Mundo con un cromo de 1:26.38 horas, en un duelo con las chinas Shijie Qieyang y Yang Jiayu con tiempos de 1:27.06 y 1:27.22, respectivamente.

Expuso que la medalla de oro en esta Copa del Mundo es producto del trabajo de todos los días y desde luego de un paso más en el inicio del ciclo olímpico a Tokio 2020.

