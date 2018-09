Matt Hardy anunció su retiro de WWE

Tras participar en un evento de WWE en Corpus Christi, Matt Hardy anunció su retiro de la empresa a través de un video en redes sociales.

“Necesito un momento para dirigirme al Universo de WWE, a la gente que ha hecho posible que cumpla un sueño durante tantos años. Nunca olvidaré la reacción que el Universo de WWE tuvo en Wrestlemania 33 con nuestro regreso, fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Pude traer mi creación, The Ultimate Deletion. Hay mucha especulación sobre si me voy o no. Hoy en Corpus Christi podría ser la última vez que vieran a “Woken” Matt Hardy en el ring de WWE”.

Matt aseguró que es momento de regresar con su familia, con la que ha convivido muy poco por su complicado calendario en la lucha libre.

“Tengo dos niños pequeños y una mujer, así que es el momento de que regrese”.

Matt Hardy inició en la lucha libre en 1992 y durante su carrera brilló en WWE de 1998 a 2010. En 2005 tuvo un corto tiempo como independiente y en 2010, también como independiente, participó principalmente en Impact Wrestling. Finalmente en 2017 regresó a la empresa de la familia McMahon.

Aunque aún no ha confirmado su adiós definitivo de la lucha libre, pues incluso se vislumbró regresando a Impact o ROH, por el momento parece que no tendrá actividad en el ring a corto plazo.