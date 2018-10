Maradona le pide a Messi que se retire de la Selección Argentina

Diego Armando Maradona le recomendó a Lionel Messi que renuncie a la Selección Argentina, esto por las incesantes críticas que recibe pese a ser el mejor futbolista de dicho combinado.

“Le diría que no venga más. Que se retire. Él siempre tiene la culpa de todo. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Le digo, que no vayas más loco”, comentó Maradona para diario El Clarín.

Y agregó sobre la Albiceleste: “Esta selección no me despierta nada, y a la gente tampoco. Hemos perdido la pasión. Me hubiera gustado que después del Mundial Messi nos hubiera mandado a cagar a todos. Él no puede tener la culpa de no ganar el Mundial”.

Respecto al entrenador interino Lionel Scaloni, Maradona tuvo duras críticas, pues lo calificó como un “boludo”, y es que el timonel ha descartado a varios jugadores históricos, como la propia ‘Pulga’, en un afán de refrescar la nómina.

Fuente: SDP Noticias