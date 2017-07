Maradona de nuevo en el ojo del huracán; periodista rusa lo señala por acoso sexual

Donde sea que Diego Armando Maradona se pare genera polémica, ya sea por sus declaraciones o bien, por los lamentables episodios que suele protagonizar. Esta vez, una periodista lo ha señalado por un supuesto acto de acoso sexual ocurrido durante la visita del ‘Pibe de Oro’ a Rusia con motivo de la Final de Copa Confederaciones.

Según versiones circuladas en medios locales, la comunicadora rusa Ekaterina Nadolskaya coincidió con el exjugador en un hotel de San Pertersburgo, por ende, aprovechó para solicitarle una entrevista, misma que Diego aceptó; sin embargo, una vez instalados en la habitación del argentino, éste habría intentado despojarla de su ropa y tras la negativa por parte de la mujer, intentó echarla de la pieza, al tiempo que llamó a elementos de seguridad.

No obstante, el abogado de Maradona, Matías Morla, minimizó la situación y desmintió por completo lo ocurrido, argumentando que, en caso de existir una denuncia, no hubieran podido salir del referido país.

“Quiero aclarar que no hay ninguna denuncia porque de existir no podríamos salir de Rusia. En el hotel no nos comunicaron nada, y después del partido Diego estuvo con Ronaldo, Infantino y gente de FIFA. Me extraña el tema, y que la denunciante sea una periodista con contacto con la prensa local. Nosotros nos enteramos por llamados que nos hicieron desde Argentina. Es una situación de alguien que quiere cobrar notoriedad”, relató.

Fuente: SDP Noticias