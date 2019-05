Mal y de malas, Sergio Pérez queda en el lugar 18 en las prácticas para el Gran Premio de España

Luego de sorprender en el Gran Premio de Azerbaiyán con un sexto lugar, Sergio Pérez llegó a Barcelona con la firme intención de repetir la hazaña pero su comienzo no fue el esperado.

Tras las primeras pruebas de ensayo, Checo terminó en la posición 18 con 1.19.448 milésimas como su mejor tiempo, muy lejos de los primeros lugares ocupados por las flechas plateadas de Mercedes y los carros rojos de Ferrari.

FP2 CLASSIFICATION: After 35 laps apiece just 0:049 seconds separates Bottas and Hamilton#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/xs12hFWOV8

— Formula 1 (@F1) May 10, 2019