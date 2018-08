Luis Urías brilla con los Padres

El cotizado prospecto mexicano Luis Urías conectó tres hits en su segundo juego en Grandes Ligas y fue de ayuda para que los Padres de San Diego vencieran 8-3 a los Marineros de Seattle, informó la Agencia AP.

El sonorense conectó una línea al jardín izquierdo en su primer turno al bat y en su segundo conectó a banda contraria para su primer hit, tras seis aparaciones en el plato.

Urías, quien fue promovido el martes desde Triple A tras cinco años en ligas menores, se voló la barda del jardín derecho al iniciar la cuarta entrada. Inicialmente se marcó jonrón, pero los ampayers fueron a la revisión del video y se dictaminó que era una foul.

“Fue la jugada revertida más dolorosa que he tenido”, dijo Andy Green, manager de los Padres. “Sólo me imagino todo lo que sintió su familia que estaba en el estadio”.

Urías dio doblete al comenzar el sexto episodio y conectó sencillo en el octavo para terminar con tres hits en cinco turnos. Se había ido en blanco en tres apariciones, con una base por bolas, en su primer juego en Grandes Ligas.

“Cuando estaba corriendo hacia la primera base, pensé que había pegado en el poste”, dijo Urias. “Quiero decir, al final, la repetición, no miente, ¿verdad?”.

El pitcher novato Joey Lucchesi se sobrepuso a una línea que le conectó Ryon Healy y que le dio en la ingle en la cuarta entrada; incluso pudo sacar el out en primera base y seguir lanzando.

“Claro que me dolió, pero no lo suficiente como para no poder seguir jugando”, dijo Lucchesi (7-7) tras ponchar a nueve, la mejor marca de su carrera, en seis entradas y dos tercios de labor.

“La pelota se le fue y se levantó para terminar esa jugada”, dijo el manager Green. “ Muchos lanzadores se hubieran quedado en el suelo en ese momento. Esas cosas hablan muy bien de él”.

Jean Segura conectó un par de imparables, para rebasar la marca de los mil (1,001) en su carrera.

Tras ligar cinco derrotas, Padres ligó dos triunfos. No ganan tres desde el 4 de junio.