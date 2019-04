Luis Suárez le pide a Messi que “cumpla” y que ganen la Champions League

“Prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar acá, otra vez en el Camp Nou”, dijo Lionel Messi en agosto de 2018, al inicio de esta temporada en un discurso en el Camp Nou.

Luego de tres años, el FC Barcelona superó la barrera de los Cuartos de Final en la Liga de Campeones, que es a la Copa que se refería Messi en su discurso, e instalado en semifinales, el conjunto blaugrana se medirá al Liverpool.

Luis Suárez concedió una entrevista al diario ‘Daily Mail’, en la que recordó aquellas palabras de Leo, las cuales le sorprendieron, y contó que luego le hicieron bromas al argentino.

“No sabía que Messi iba a decir esas palabras (prometer tratar de ganar la Champions). Después le hicimos bromas al respecto. Le dijimos: ‘Ahora que lo has prometido, más te vale que sea verdad…”, explicó entre risas el exdelantero del Liverpool, quien vivirá una eliminatoria especial ante su exclub.

“En la previa del partido es agradable hablar de lo agradecido que estoy al Liverpool por todo lo que me dieron, pero ya sabes, una vez que esté en el campo no habrá amistades, ni compañeros, ni pensamientos para todos los momentos encantadores que viví. Defenderé los colores del Barcelona con todo el orgullo del mundo”, agregó.

Suárez regresará a Anfield por primera vez desde que dejó Liverpool en 2014 y aceptó abiertamente que tiene un cariño especial por todos los equipos en los que ha estado.

“He tenido la suerte de llevarme buenos recuerdos de todos los clubes en los que he jugado. Jugar en mi club nacional en Uruguay me permitió mudarme a Europa. Me desarrollé mucho como jugador en el Ajax y eso me ayudó a dar el siguiente paso hacia la élite, cuando jugué para el Liverpool. Y en Liverpool pude consolidarme como jugador en el escenario mundial”.

El goleador uruguayo habló de varios temas más en la entrevista referida, de los cuales a continuación se presentan sus mejores frases.

MESSI

“A veces solo corro sin levantar la cabeza y el balón me aparece delante y pienso: ‘¿Cómo la puso ahí?…

“Somos buenos compañeros y amigos. Hay que ser lo más natural posible cuando vas a un nuevo club. Dejar que las relaciones fluyan e ir conociendo a la otra persona poco a poco un poco más. Siempre hubo gran respeto. Respetamos cuáles eran nuestros roles, nuestra forma de jugar, nuestra personalidad”…

EL ‘9’ DEL BARÇA

“He ganado muchos trofeos, tal vez más de lo que hubiera esperado. Creo que he dado muchos éxitos. Creo que he sido digno de la camiseta número 9 de este club”.

RACHA SIN MARCAR FUERA EN CHAMPIONS DESDE 2015

“No me quita el sueño. Sé que soy el único jugador en Europa que ha logrado acercarse a Messi y Cristiano Ronaldo en la carrera por la Bota de Oro en los últimos cinco años. Y la gané dos veces”.

COUTINHO

“Es un amigo, un compañero de equipo, y es joven. Demostró su calidad en el Liverpool. Tenía que ser consciente del hecho de que no es fácil venir a Barcelona. No es fácil adaptarse. Fue difícil también para mí. Y la cosa más pequeña que haces, y lo que Philippe hizo el otro día (festejar un gol tapándose los oídos) fue muy pequeño, se magnifica.

“A veces también hay que entender al jugador. El jugador no es estúpido, oye lo que pasa cuando pierde una pelota y hay un murmullo de la multitud. Le afecta. Empieza a pensar: ¿y si vuelvo a perder el balón?”.

Fuente: Vanguardia