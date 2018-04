Luchadora de UFC fue violada en la secundaria

Paige VanZant, peleadora de la UFC, reveló a través de su libro Rise: Surviving the Fight of My Life (Rise: Sobreviviendo la pelea de mi vida) que sufrió una violación por un grupo de hombres en su etapa como estudiante de secundaria. Lo anterior lo publicó el diario Excélsior.

La oriunda de Oregón relata cómo fue esa fuerte experiencia antes de convertirse en peleadora de artes marciales mixtas.

Fallo en cada intento por resistir, mis extremidades parecen cemento fresco en mi cuerpo, mi cerebro una densa niebla. Estoy despierta y consciente, pero mi cuerpo parece muerto”, escribió.

“Sé lo que pasa, pero no puedo hacer nada para detenerlo. No tengo voz ni elección, solo someterme y rezar para que termine pronto”, agrega sobre el hecho que le sucedió a los 14 años de edad.

“Las Artes Marciales Mixtas me salvaron la vida”, señaló para ABC News.

Paige señala que decidió sacar a la luz este episodio para que las mujeres que han sufrido este tipo de agresiones “no se sientan solas”.