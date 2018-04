Lobos BUAP tiene dos semanas para pagar 120 mdp para quedarse en Primera

Una vez definida la Final del Ascenso MX entre Cafetaleros y Alebrijes, clubes que no tienen derecho a ascender al máximo circuito, los Lobos BUAP tienen la posibilidad de pagar la multa por descender de 120 millones de pesos, cantidad que terminará en las arcas del ganador de esta serie, informó Mediotiempo.

Los poblanos tienen hasta el próximo 11 de mayo para pagar la cantidad estipulada por la Liga MX al inicio de la temporada o, en caso de no hacerlo, el próximo año futbolístico la Primera División se disputará con 17 clubes.

Hace unos días José Hanan, vocal del Patronato de los Licántropos, dijo a Mediotiempo que el club no tiene la solvencia económica para pagar los 120 millones de pesos y que la única manera de que esto pasara sería a través de alguna persona que quisiera dar el dinero.

“Lobos como tal no los puede pagar ni los va a pagar, simplemente quizá si alguien se interese, puede ser, pero no que la Universidad ponga el dinero, no, eso sí te lo puedo asegurar”, señaló a este medio.

Alebrijes y Tapachula, a pesar de que en la cancha han ganado el derecho de disputar un lugar en la Liga MX, no cumplen con la certificación para poder ser un club del máximo circuito mexicano.