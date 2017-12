Liga MX anuncia calendario del Clausura 2018

Menos de 48 horas han pasado desde que Tigres se coronó campeón del Apertura 2017, pero la Liga MX no pierde el tiempo y dio a conocer el calendario del Clausura 2018, torneo que comenzará en el primer fin de semana del próximo año, reveló Mediotiempo.

Los días 5, 6 y 7 de enero servirán para que se juegue la primera jornada, destacando que el monarca vigente se estrenará en Puebla, el subcampeón Rayados recibirá a Morelia y las Chivas visitarán Toluca.

El calendario contempla solamente una jornada doble, la 7, que se desarrollará los días 13 y 14 de febrero, terminando la fase regular el domingo 29 de abril.

Escasos tres días después arrancará la Liguilla con las idas de los cuartos de final el 2 y 3 de mayo, las vueltas el 5 y 6; semifinales van 9 y 10 de mayo para los primeros choques, con los cierres en 12 y 13.

La final que definirá al nuevo campeón de la Liga MX, o bien el bicampeonato de Tigres, se jugará los días 17 y 20 de mayo, a poco menos de un mes de que el Tri debute en la Copa del Mundo contra Alemania el domingo 17 de junio.

CLÁSICOS DEL CL18

Pumas vs. América: Jornada 3, domingo 21 de enero.

Chivas vs. América: Jornada 10, sábado 3 de marzo.

América vs. Cruz Azul: Jornada 13, sábado 31 de marzo.

Atlas vs. Chivas: Jornada 16, viernes 20 de abril.

Tigres vs. Monterrey: Jornada 17, sábado 28 de abril.