Lejos de arrepentirse, periodista argentino reafirma que futbol mexicano es una “cagad%”

Las polémicas declaraciones vertidas en la emisión Futbol al Horno por Flavio Azzaro en las cuales insulta a la Liga MX y a México, han causado escozor en la opinión pública; sin embargo, el periodista volvió a la carga al reafirmar parte de sus dichos.

En un video socializado por el portal Toque Filtrado, se observa al comunicador confirmando que nuestro futbol “es una cagada” y que además jamás vería un partido de nuestra competencia debido al bajo nivel que se exhibe en los empastados aztecas, no sin antes confesar que el amor de su vida es el personaje de la serie el Chavo del 8, la ‘Chilindrina’.

“Quiero hablarles a ustedes, a los mexicanos que vieron ayer Futbol al Horno y están enojados, a vos mexicano, que nos estás mirando y que me estás puteando por Twitter, por Facebook, por Instagram, y que me están difamando, les quiero decir que los amo, que amo México, amo Acapulco, lo dije al aire, pero ustedes se quedan solo con lo malo, amo al chavo, el amor de mi vida es la chilindrina, pero su futbol es una cagada, es poco competitivo, me aburre, jamas miraría un partido del futbol mexicano”, espetó.

No cabe duda que este bochornoso episodio dará más de qué hablar, puesto que lejos de ofrecer un análisis más amplio en torno a nuestro futbol, Azzaro sólo ha arremetido sin ofrecer más argumentos que palabras altisonantes.

Mi respuesta a los mexicanos 🇲🇽 Una publicación compartida de FlavioAzzaro (@flavioazzaro) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 12:39 PDT

Fuente: SDP Noticias