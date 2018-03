LeBron igualó récord de Michael Jordan

Un partido para la historia el que regalaron este viernes Cleveland Cavaliers y Charlotte Hornets, en la NBA, puesto que más allá de la victoria de los Cavs, se impusieron dos récords sobre la duela, uno de LeBron James que lo une a Michael Jordan y el otro de Kemba Walker rebasando al padre de Stephen Curry, informó Mediotiempo.

El Rey James llegó a 866 partidos consecutivos NBA anotando al menos 10 puntos, una racha que comenzó el 6 de enero del 2007 y que podría alcanzar el número mágico de 867 el viernes cuando los Cavs reciban a New Orleans.

La marca 866 duelos de Su Majestad, Michael Jordan, duró de 1986 a 2001, época en la que jugó con Chicago Bulls y Washington Wizards.

Otro que tuvo una velada memorable fue Kemba Walker, jugador de los Charlotte Hornets que es desde hoy el máximo encestador en la historia de la franquicia luego de rebasar a Dell Curry, padre de la actual estrella de los Warriors, Stephen Curry, con 9,841 puntos.

“No debería estar aquí, mucha gente de mi entorno no llega hasta aquí. Ha sido un largo camino pero es un gran logro, estoy emocionado. Me hubiera gustado jugar mejor y ganar el partido pero es increíble”, dijo con la voz entrecortada tras la derrota de su equipo, que no tiene opciones de llegar a Playoffs.