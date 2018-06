Larios, Sánchez y Vidrio confían que el Tri ganará a Corea del Sur y cerrará como líder del grupo F

Tres ex mundialistas mexicanos confían en que este sábado 23 se repetirá el triunfo que logró el Tri ante Corea del Sur durante la edición de Francia 1998.

Pablo Larios, Joel Sánchez y Manuel Vidrio, mundialistas en México 86, Francia 98 y Corea-Japón 2002 respectivamente, coinciden que no será fácil, pero confían que la Selección Mexicana tiene para ganar y terminar en primer lugar del Grupo F, mañana en la Arena Rostov, e incluso pelear algo más que por el quinto partido.

“Bueno, espero un partido más físico todavía, no en cuanto a enfoque y velocidad, sino en intensidad. Los coreanos, sabemos son muy intensos, no paran. Tuve la suerte de ver el partido -ante Suecia- y me parece que es un equipo que no cuenta hoy por hoy con dos o tres jugadores que marquen mucha diferencia, pero es un conjunto muy completo donde todos luchan permanentemente y me parece que va a ser un partido todavía más difícil que contra Alemania. Sin duda la calidad se impone y México tiene jugadores para vencer a Corea sin ningún problema, más bien con problemas, pero lo puede vencer porque México es fuerte y tiene capacidad”, dice Manuel Vidrio.

– ¿Sobre todo porque a Corea le urge ganar?

– Sí, sí, eso te generaría muchos espacios para México, ahí la estrategia, sería; propongo y ataco los primeros minutos o espero, soy calculador, entonces ahí nos cambia la estrategia, la visión de juego, el panorama, en donde según desdoble, que bien lo hace el equipo mexicano venga el táctico que es el primer gol, y se empiece a manejar el juego con posesión de pelota a lo largo y a lo ancho de la cancha–, agrega Vidrio Solís, quien también fungió como auxiliar técnico del “Vasco” Aguirre en Sudáfrica 2010.

Localizado en San Antonio, Texas, donde radica, Manuel Vidrio cree que el Tri tiene grandes posibilidades de finalizar como líder de su grupo F. “Ahora dependemos de goles, ganar los dos partidos, Alemania seguramente va a querer ganar los dos partidos, vamos a ver qué pasa, los goles son importantísimos”.

Pero también es ecuánime y pide a todo México; “Que seamos un país positivo en estos momentos, que no echemos las campanas al vuelo porque se ganó un partido importantísimo, aún faltan dos y no debemos olvidar ni desviarnos de nuestro objetivo, que es pasar el quinto partido y superarlo al sexto, porque México tiene potencial y ya lo vimos, por qué no pensar que México puede estar en una semifinal o en una final. Yo entiendo que los equipos grandes como Brasil, Alemania, Francia, no están en gran momento, pero acuérdate que los grandes equipos llegan de menos a más, México empezó de más, esperemos que no caiga mucho a menos, si no que pueda mantener la regularidad y si la mantiene seguramente lo veremos en semifinales”.

El mundialista en Corea-Japón 2002 reconoció por su parte que se vio sorprendido por el triunfo ante Alemania y el nivel de juego mostrado por la Selección Mexicana, consideró que el técnico, Juan Carlos Osorio, con sus movimientos y rotaciones estaba jugando para “engañar” a los teutones y aceptó que el empate le hubiera parecido un resultado más justo.

– ¿Cómo viste a México frente Alemania?

– La verdad que sorprendente el nivel de juego, la calidad con la que se mostraron los jugadores, sobre todo en el primer tiempo, la propuesta tan impactante, porque era un equipo que se defendía bien, sin estar tirado hasta atrás y a partir de recuperar la pelota desdoblaba con mucha velocidad, es así que el tanto del “Chucky” Lozano, proviene de una jugada con esas características y la repitieron en cuatro o cinco ocasiones durante el primer tiempo–, recuerda Vidrio Solís, auxiliar técnico de Javier “El Vasco” Aguirre en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

– ¿Te sorprendió el triunfo?

– Sí, la verdad sí, porque el tema ese de las rotaciones, me parece que nos tenía muy confundidos a todos los mexicanos, por supuesto que a los alemanes de igual forma, me queda claro y los anticipábamos, con algunos compañeros de selección nacional, que Osorio estaba jugando precisamente con eso, engañar a la selección de Alemania, desde que supo quien iba a ser su contrincante preparó este partido y me parece que gracias a su estrategia en un porcentaje muy alto, pero también a los jugadores que se concentraron y lo ejecutaron a la perfección y me parece que el mérito es muy generalizado–, considera, quien fuera técnico del volante del Tri actual, Héctor Herrera con el equipo de segunda división del Pachuca en 2009.

Fuente: Sin Embargo