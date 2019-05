La torera mexicana Hilda Tenorio sufre aparatosa cornada en el rostro en plaza de Puebla

Toro embiste a Hilda Tenorio en El Relicario de Puebla

🚨 Imágenes fuertes 🚨Este es el momento en el que fue sacada del ruedo la torera Hilda Tenorio quien ayer por la noche fue embestida por el toro “Querido Viejo” en la plaza El Relicario en Puebla. Hilda Tenorio sufrió fractura de maxilar superior y lesión de paladar,además de abertura de labio de 5 centímetros que lesiona hasta la región nasal y fue trasladada al Hospital Betania de la ciudad de Puebla donde este día será intervenida quirúrgicamente https://t.co/TZMCegtrhO

