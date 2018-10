La Policía detiene al mánager de Nurmagomédov tras la pelea con McGregor

La Policía estadounidense ha detenido a tres miembros del equipo de Jabib Nurmagomédov, incluido su mánager Rizván Magomédov, tras la finalización de la pelea con el irlandés Conor McGregor, celebrada en el pabellón T-Mobile Arena de Las Vegas.

Tras derrotar a su rival, Nurmagomédov saltó la defensa que rodea el octágono y se abalanzó contra los integrantes de la esquina de McGregor, incluido el luchador de MMA Dillon Danis.

Nurmagomédov no recibe el cinturón en público

Debido a este incidente, no hubo entrega de cinturón en público. El presidente de la UFC, Dana White, argumentó esto por razones de seguridad.

Los guardias de seguridad tuvieron que acompañar a McGregor, quien recibió un ataque por la espalda de una persona que aprovechó la confusión para saltar dentro del octágono.

Durante la rueda de prensa posterior a la pelea, el luchador ruso se ha disculpado persistentemente ante la Comisión Atlética del Estado de Nevada y ante la propia ciudad de Las Vegas. “Sé que este no es mi mejor costado. Soy un ser humano”, ha aseverado el campeón de UFC.

Sin embrago, Nurmagomédov ha insistido en que fueron las acciones de McGregor las que llevaron al incidente. De acuerdo con el ruso, el irlandés hizo comentarios sobre su país, su familia e incluso su religión.

“El MMA es un deporte de respeto. Nadie debe hablar de la familia y la religión en una pelea”, ha declarado el luchador ruso, agregando que el presidente Vladímir Putin lo felicitó por la victoria.

A pesar de sus disculpas, ya se ha dado a conocer que la Comisión Atlética de Nevada decidió suspender el pago de los honorarios por la pelea a Nurmagomédov.

Además, se especula con una posible descalificación de hasta un año.

#UFC229 #KhabibMcGregor #KHABIBvsMcGregor arrest being made, looks like someone from #Khabib ‘s team. pic.twitter.com/6OiVV570OZ

— Steven nabil (@thestevennabil) 7 de octubre de 2018