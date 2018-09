La Parka alista debut de sus hijos en la lucha libre

Con 33 años de carrera, 22 de esos como La Parka, el originario de Hermosillo, Sonora, quiere seguir trascendiendo con el personaje, pero esta vez con la aparición de sus dos hijos como luchadores profesionales, quienes hace tres meses le externaron sus ganas de dedicarse a la Lucha Libre.

“La idea es seguir luchando, seguir creciendo como luchador y en un par de años más o menos mis hijos ya van a debutar, es la primera vez que lo digo.

“No es una idea que lleve mucho, mis hijos de 19 y 18 años, hace como unos tres meses me lo comentaron. Un día los dos se me acercaron y me tomó por sorpresa y me emociona que un día van a estar aquí”, contó en entrevista para Mediotiempo, durante el evento Ring & Rockostaarr celebrado en la Riviera Maya.

Si bien en un primer proyecto la idea es que inicien y sigan su carrera con La Parka, también señaló que no se cierran a otras opciones y que su temperamento dictará si pueden seguir o incluso crearse otro personaje.

“La idea es que continúen con el personaje, ya sería cuestión y el temperamento de cada uno. Ellos van a hacer su historia, yo puedo seguir y dejar lo que sea pero ellos van a hacer su historia”, apuntó.