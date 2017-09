La derrota en Atenas 2004 que marcó la carrera de Golovkin

Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará a Gennady Golovkin el próximo sábado en un combate a desarrollarse en Las Vegas con los dos mejores boxeadores de los pesos medios del momento. Triple G subirá al cuadrilátero con una marca invicta, pero con una ligera mancha que data de su época como amateur, toda vez que en Atenas 2004 dejó escapar el oro olímpico ante el ruso Gaydarbek Gaydarbekov, informó Mediotiempo.

El próximo rival de Canelo Álvarez venció al pakistaní Ali Ahmed Khan con un aplastante 31-10 en su debut en aquella justa olímpica, luego despachó al egipcio Ramadan Yasser 31-20 y en semifinales, batalló para llevarse la victoria contra el estadounidense Andre Dirrell, a quien finalmente liquidó 23-18 en los cartones.

Pero fue en el combate por la presea áurea que GGG vio frustrados sus sueños, al caer 18-28 a manos de Gaydarbekov, quien le propinó la que es probablemente la derrota más dolorosa en la carrera boxística del kazajo. Golovkin peleó 350 veces como amateur y solo sufrió cinco derrotas, una de ellas en el Centro Olímpico de Boxeo Peristeri.

“El ruso ganó, bueno, no ganó realmente, pero ganó”, argumentó un frustrado Golovkin tiempo después de aquel revés. “Está bien. Esta fue una experiencia y es parte de mi vida. Entiendo cómo funciona”, añadió.

Según el pugilista que como profesional ostenta un récord de 37-0 con 33 nocauts, poco después de proclamarse victorioso en las semifinales, una persona cuyo nombre no quiso revelar, le notificó que la medalla sería para Rusia pasara lo que pasara sobre el encordado.

“Recuerdo que después de que gané la semifinal, dijo ‘Así que un chico de Kazajstán, ¿lo entiendes? Sólo puede haber una medalla de oro para Kazajstán en el boxeo. Dije ‘ok no hay problema’”, recordó a The Telegraph. “Y él dijo: ‘no para ti, para el peso mediano junior’. Después del segundo round, lo recordé cada vez que lo golpee, no sé cuántos puntos le metí”.

Golovkin se convirtió en un campeón mundial de peso medio ya como profesional, pero de no haber sido por aquella polémica derrota, habría colgado los guantes tras Atenas 2004 y el combate contra Canelo en Las Vegas jamás se hubiera realizado.

“Si hubiese ganado los Juegos Olímpicos tal vez habría terminado ahí mi carrera”, sentenció Triple G, quien disputará el título honorífico de los pesos medios y tres de los cuatro cinturones de la categoría en WBC, WBA e IBF en el T-Mobile Arena de Las Vegas contra el tapatío.