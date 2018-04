La Copa del Mundo llegó a Guadalajara, primera parada en México

Con un esplendoroso sol como testigo, arribó el trofeo de la Copa del Mundo a México. Así es, no una réplica ni mucho menos, el cetro que estará en juego los próximos meses de junio y julio en Rusia ya tocó suelo nacional.

El escenario de su llegada fue el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde el trofeo será exhibido en la Expo de esta ciudad el día de mañana para luego partir rumbo a Monterrey, concretamente al Parque Fundidora, sitio en el que los aficionados podrán apreciar el galardón este 12 de abril. Asimismo, el trofeo visitará el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México el 14 y 15 de abril.

Los encargados de darle la bienvenida al cetro, que arribó desde Costa Rica, fueron Aristóteles Sandoval, Gobernador de Jalisco; Decio de Maria, presidente de la Federación Mexicana de Futbol; representantes de la FIFA; Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en México 1986, así como directivos de Coca Cola, marca que patrocina la gira internacional del trofeo Copa del mundo Rusia 2018.

Los citados personajes hicieron votos para que nuestro país un día levante este preciado premio futbolístico, del cual resaltaron su importancia social mas allá de lo deportivo, toda vez que el balón, como apuntó Valdano, es un pretexto para unir a las diferentes naciones.

“El recuerdo me hizo llorar, me tocó sentimientos. No es una cuestión menor, el recuerdo es parte de la memoria. Levantar la copa me hizo más feliz en mi vida. Ojalá que México algún día sea un poco más feliz levantando una Copa del Mundo”, dijo el ex jugador argentino, quien, como lo hiciera cobijado por el Estadio Azteca hace 32 años, levanto el trofeo que coronará al campeón de Rusia 2018.

Fuente: SDP Noticias