La ausencia de Tom Brady en prácticas voluntarias no distrae a los Patriotas

El mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, se mantuvo alejado de las actividades voluntarias organizadas por el equipo el martes, y el jugador que tomó su lugar, Brian Hoyer, dijo que era normal para el equipo.

“No, no lo creo”, dijo Hoyer cuando se le preguntó si la ausencia de Brady era una distracción. “Estoy centrado en mí mismo. Conozco a mis compañeros de equipo, todos estamos enfocados en mejorar cada día y eso es todo lo que podemos hacer. No creo que sea una distracción en absoluto”.

Hoyle y la elección del draft de séptima ronda 2018 Danny Etling de LSU fueron los únicos mariscales de campo durante la práctica voluntaria del martes. El director del equipo de jugadores Nick Caserio desempeñó el papel de mariscal de campo en algunos ejercicios, lo que ya hizo en el pasado, incluso cuando Brady estuvo presente.

Dijo Hoyer de Brady: “Somos grandes amigos, hablamos todo el tiempo”.

Mientras los Patriots trabajaban detrás del Gillette Stadium, Brady estaba haciendo un entrenamiento individual cerca del TB12 Sports Therapy Center, según el Boston Herald.

Antes de la práctica del martes, el entrenador de los Patriotas, Bill Belichick, no abordaría la ausencia de Brady, ya que Brady es el único mariscal de campo titular de la NFL que no asistirá a las prácticas voluntarias.

“No voy a hablar sobre las personas que no están aquí”, dijo Belichick. “Los muchachos que están aquí están mejorando, están trabajando duro, y esos son los tipos en los que nos vamos a concentrar… Es una gran oportunidad para ellos y para nuestro equipo”.

El grupo no incluye al ala cerrada Rob Gronkowski, ya que también se ha mantenido alejado del trabajo voluntario. En una respuesta similar a una pregunta sobre Brady, Belichick dijo que no hablaría sobre la ausencia de Gronkowski.

Mientras tanto, Belichick elogió a Hoyer, el veterano de 10 años, al decir que “hace un gran trabajo para nosotros”.

Después de la práctica, Hoyer atrajo a una gran multitud de medios como si fuera un mariscal de campo titular.

“Lo veo como una gran oportunidad para estar afuera, ser el tipo que está a cargo del grupo, liderar a esos muchachos, conocer a los muchachos que estuvieron aquí el año pasado un poco mejor y conocer a los nuevos muchachos también. “, Dijo Hoyer, señalando que no es la primera vez que ha sido el que titular que canta las jugadas en la práctica. “No es para nada único. He estado en otros lugares donde he sido el hombre responsable de liderar el grupo, ser ese tipo, esa presencia allí, el liderazgo, ese tipo de cosas”.

Mientras tanto, Etling dijo que simplemente estaba tratando de aprender todos los nombres de sus compañeros de equipo, aunque definitivamente ya sabía uno: Brady.

“Sí, conozco a Tom, es un excelente mariscal de campo”, dijo Etling con una sonrisa. “Probablemente el mejor de todos los tiempos”.

Información de Cadena Noticias.