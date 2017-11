Karim Benzema sobre Cristiano Ronaldo: “Es más egoísta que yo”

Este fin de semana, en el marco de la doble fecha FIFA y el parate de las principales ligas del mundo, el delantero Karim Benzema brindó una extensa entrevista a Canal Football Club, programa de Canal+ de Francia, en donde habló, entre otros temas, de su presente en el Real Madrid.

El flojo comienzo en La Liga y el tropiezo en la Champions League ante el Tottenham han despertado los conflictos dentro del vestuario del equipo de Zinedine Zidane, quien atraviesa su peor etapa al frente del elenco blanco. Con respecto a esto, el francés llevó calma y sostuvo que está acostumbrado a jugar bajo este clima.

“Donde más presión hay es en el Madrid. Lo más difícil en Madrid es la presión. El debate es para vender periódicos, pero ya estoy acostumbrado. Con la edad he aprendido a mantener la calma”, señaló el ex delantero del Lyon.

Con respecto a su relación con el máximo goleador de la historia del Real Madrid, Benzema fue sincero al reconocer cómo suele jugar Cristiano Ronaldo: “Es más egoísta que yo, pero eso es normal. No me molesta”. A su vez, agregó: “Nos llevamos bien. Me gusta jugar con él”.

Lo cierto es que el Real Madrid está sufriendo la falta de gol de sus delanteros y últimamente son los jóvenes Isco o Asensio quienes abren el marcador: “Yo marco goles, pero cuando a mi lado hay alguien que marca 50 goles por temporada… Antes, un delantero marcaba 25 goles y era un buen delantero, ahora…”.

En 11 partidos del Real Madrid en La Liga, Benzema apenas marcó un gol y su equipo tiene 8 menos que el líder, Barcelona, por eso las críticas se acumulan, aunque él mantiene la paciencia: “Debo dar un ejemplo sobre el terreno de juego. Críticas, insultos… es difícil, especialmente en España, donde a veces no entiendes todo”. Aunque reconoció que “lo que es más difícil es cuando las críticas vienen de tus propios aficionados. Ahí, es realmente difícil”.

Fuente: Infobae