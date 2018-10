Julio Furch está dispuesto a jugar con el Tricolor

El delantero argentino Julio Furch, del campeón Santos Laguna, se dijo dispuesto en vestir la playera de la selección mexicana, aunque por ahora desconoce el proceso de naturalización.

Subrayó también que no se le han acercado directivos de la Federación Mexicana de Futbol y admitió que defender los colores de su país será muy complicado, igual ni siquiera voltean a mirar la Liga MX.

No, la verdad nunca se me han acercado, ya llevo cuatro años acá y no sé bien como es el tema de nacionalizarse pero, si se me acercan lo pensaría, porque sería una gran opción. En cuanto a selección de Argentina, lo veo muy lejano, quizás ni voltean a México, y tener otra opción sería muy bueno para mí. Me encantaría vestir la playera de México”, señaló.

Respecto de los rumores de la posible llegada del técnico argentino Gerardo Martino, Julio Furch cree que el “Tata” tiene la capacidad de conformar conjuntos fuertes, lo demostró en Barcelona y Argentina.

A Martino me ha tocado enfrentarlo en Argentina y ha creado equipos muy fuertes y ha dirigido a Argentina y al Barcelona, tiene una trayectoria importante. Es un gran técnico al que le está yendo muy bien en Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa.

Del Tricolor comentó: “Como equipo, México tiene grandes jugadores y lo demostró en el último Mundial, quizás falta un poquito de creérsela que pueden estar a la altura de grandes selecciones. Me ha tocado compañeros de selección como Néstor Araujo, que es un jugador impresionante y lo ha demostrado. Creo que se la tienen que creer para llegar más lejos”.

El futbolista de Santos atraviesa un buen momento en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX, pelea por el título de goleo individual, donde comparte la cima con el francés André-Pierre Gignac, pero lo más importante para el pampero es que su escuadra clasifique a la Liguilla.

Sí, es una pelea que se está dando con otros jugadores y todavía quedan muchas fechas. La verdad me pondría muy contento de conseguir eso, pero no es algo que me llame mucho la atención, lo que más me importa es entrar cuanto antes a Liguilla y quedar en una buena posición”, comentó.

